Потреблението на тока от домакинствата в Западна България нараства

Средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени към 27.01.2026 г., е с близо 30% по-високо в сравнение с предходния отчетен период, показват данни на Електрохолд Продажби. Тези фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година. При клиентите, отопляващи се на ток, ръстът през зимните месеци е значителен

Основен фактор за формирането на сметките за ток е индивидуалната консумация. При домакинствата, ползващи електроенергия за отопление, тя нараства значително през зимните месеци. Върху потреблението влияят още изолацията на жилището, външната температура и други фактори. През януари средната температура в Западна България се понижи до 0 градуса спрямо близо 3.1 градуса за декември. Освен уредите за отопление, други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлер, готварска печка, сушилня, фризер, хладилник и миялна машина.

Прилагането на подходящи мерки може да намали разходите за енергия, без да ограничава комфорта на потребителите.

Съвети за по-ефективно използване на електроенергията в домакинствата:

• Не покривайте радиаторите с мебели или завеси. Това ще намали ефективността на отоплението.

• Не изключвайте климатика често – постоянната работа при умерена температура е по-икономична.

• Използвайте таймери на отоплителните уреди, за да поддържате постоянна температура и да избегнете ненужно отопление, когато не сте у дома.

• Подобрете изолацията на дома си – това може значително да намали разходите за отопление и да увеличи комфорта в жилището.

• Подобрете уплътнението на прозорци и врати – премахването на пролуки и замяната на стара дограма с нова, ПВЦ или алуминиева, намалява загубата на топлина.

Силвия Григорова