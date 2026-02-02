Почивната станция на Общината в село Рударци ще става детска градина

Общинската почивна станция в пернишкото с. Рударци ще бъде преустроена в детска градина. Това каза за БТА заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

Той коментира, че във времето, през което базата е била стопанисвана от общинското дружество, тя е генерирала основно загуби. Състоянието ѝ е било незадоволително, като са били налице сериозни проблеми с отоплителната инсталация. Тя е била с капацитет да поддържа топлина в еднофамилна сграда, като функцията ѝ е била единствено да не позволи замръзването на водата в радиаторите.

Зам.-кметът добави, че при обследване са установени и сериозни проблеми с покривната конструкция, както и конструктивни недостатъци, изискващи укрепване.

Обектът е бил отдаден под наем, но със смяната на собственика, който го е стопанисвал, не се е променило нищо, уточни още Стефан Кръстев.

Той допълни, че към настоящия момент все още са в ход съдебни производства между Община Перник и тогавашните наематели.

През 2026 г. предстои администрацията да предприеме конкретни действия за възлагане на проектиране, свързано с конструктивно укрепване и цялостна реконструкция на общинската станция в детска градина.

Стефан Кръстев коментира още, че с. Рударци се разраства динамично, населението се увеличава, като това са предимно млади семейства и техните деца.