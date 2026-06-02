Почина депутатът Любен Дилов – син

Писателят и депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е починал в Правителствена болница, където Дилов бе преместен преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия.

Заради инфаркта, който го порази изненадващо докато бе в Италия, Дилов-син не успя да се закълне като народен представител в 52-ото Народно събрание.

Сърдечният инцидент се случил в Рим по време на екскурзия с децата му, на която заминали веднага след изборите на 19 април. Дилов бе втори в листата на ГЕРБ в Бургас, откъдето влиза и в предишните няколко мандата.

Инфарктът е бил много тежък. Публицистът, журналист и политик бе изпаднал в кома. Събудил се от нея три седмици преди да бъде преместен в България.

Поклон пред паметта му! Почивай в мир, приятелю!