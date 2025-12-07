Почина трънчанинът Валери Николов, основател на „Фантастико“

Основателят на „Фантастико груп“ – трънчанинът Валери Николов е починал тази нощ след продължително боледуване. Новината бе потвърдена от семейството му на корпоративния сайт на компанията, където близките му се обърнаха към служителите, партньорите и приятелите, споделяйки тъжната вест.

На 06.12.2025г., създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов ни напусна, оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие.

Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти.

Валери Николов е роден на 21 април 1951 г. Той открива първия магазин „Фантастико“ в София през 1991 година, поставяйки началото на една от най-успешните семейни търговски вериги в България. И към 2025 година собствеността остава в неговото семейство. Идеята за откриването на такъв супермаркет Николов „взаимства“ от Рио де Жанейро, където през 80-те години на миналия век работи като търговско аташе в българското посолство.

В момента търговската верига има 47 магазина, като 43 от тях са в столицата, и близо 4000 служители.