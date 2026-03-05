Почти двойно скочиха болните от варицела

Почти двойно са се увеличили заболелите от варицела в региона. През изминалата седмица са регистрирани 9 болни, при 5 за предходната. Заболелите са деца във възрастовите групи 5-9 г.- 5 и 1-4 г. – 4. Всички болни са от община Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Намалели са заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/. През седмицата са констатирани 89 болни, при 93 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 135,26 %оо, при средна за страната 91,32 %оо към 02.03.2026 г.

Другата добра новина е, че през седмицата са установени 15 болни от заразни заболявания, без грип и ОРЗ, при 18 за предходната седмица.

Няма увеличаване на заболелите от скарлатина. През седмицата са регистрирани 2 болни, при 2 за предходната седмица. Заболелите са от община Перник във възрастовата група 1-4 г. и се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Не са се увеличили и заболелите от ентероколит. През периода са констатирани 3болни, при 3 за предходната седмица. Заболелите са във възрастовите групи 10-14 г.-1, 25-29 г. – 1 и 60-64 г. – 1. Случаите са регистрирани в община Перник. Лекуват се стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр. Перник и СБАЛИПБ – София.

През седмицата е установен 1 болен от трансмисивни инфекции, при нито един за предходната.

Регистриран е и 1 болен от лаймска борелиоза, при нито един за предходната седмица. Заболелият е жена на 39 г. от Перник. Лекува се стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Няма заболели от контактните.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 121 проверки. От тях 39 са относно спазване забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

През изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 187 проби с питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че не са установени отклонения от качеството.