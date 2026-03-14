„Пощенска кутия за приказки“ гостува на Радомир

Залата на Младежкия дом в Радомир се изпълни с почитатели на хумора, откровените истории и неподправената емоция по време на гостуването на популярния формат „Пощенска кутия за приказки“. Събитието събра многобройна публика, която се наслади на вечер, изпълнена със смях, размисъл и споделени човешки истории.

На сцената излязоха създателят на формата Гери Турийска, писателката и актриса Ваня Щерева и актьорът Филип Буков. С характерния си стил те представиха истории, които разкриват различни гледни точки към любовта, отношенията между мъжете и жените и малките истини от ежедневието, които често остават неизказани.

Публиката прие с бурни аплодисменти всяко от изпълненията, а атмосферата в залата беше изпълнена със смях и добро настроение.

Сред гостите на събитието бяха заместник-кметовете на община Радомир Станислава Генадиева и Гергана Здравкова.

Гостуването на „Пощенска кутия за приказки“ бе част от културната програма на община Радомир, посветена на месеца на жената – време, в което се отдава внимание на силата, вдъхновението и ролята на жените в обществото.