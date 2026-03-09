Пощенските служители в Перник се включиха в националния протест

Служителите на „Български пощи“ в Перник излязоха на протест тази сутрин. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения с 5% със задна дата от 1 януари. Служителите на пощите държаха надпис „Достойно заплащане!!! По-добри условия на труд!!! и Срам ме е от заплатата ми!!!“. Недоволството бе от 7,30 ч., но не наруши работата с клиенти.

„Целта на нашия протест е увеличение на заплатите на работещите служители поне с 5%, както е обещано на държавните служители и нови преговори за увеличение на заплатите в по-голям размер, когато вече е гласуван бюджета на държавата. Над 60% от персонала е с минимална работна заплата“, каза Наташа Димитрова, председател на синдикалната организация на КНСБ в „Български пощи“ в Перник.

Недоволните подчертаха, че извършват огромен обем от работа – изплащат пенсии и социални помощи, приемат плащания за битови сметки и др. Освен това поеха голяма тежест при смяната на лева с евро.

В Пернишко в пощите работят около 100 човека, а в централния клон в областния град около 20. 9 са клоновете на „Български пощи“, които обслужват гражданите на областта. По-голямата част от служителите са застаряващи, а млади хора не желаят да работят там заради ниското заплащане.