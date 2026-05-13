Правят геоложки проучвания заради новия пътен възел за кв. „Мошино“

Във връзка с предстоящото изграждане на новия пътен възел, който ще осигури директна връзка между пернишкия квартал „Мошино“ и външноградския път, фирмата проектант извършва инженерно-геоложки проучвания чрез сондажни ядки, които ще покажат геоложкия състав и състоянието на терена в зоната на бъдещото съоръжение.

Ядките се правят на дълбочина между 2 и 25 метра, а пробите ще бъдат взимани от ул. „Младен Стоянов“, обходната улица и района на ул. „Владайско въстание“.

Новото пътно съоръжение ще бъде решение за тежкия трафик, който от години натоварва основните улици на Перник. Очаква се с изграждането му транспортният поток към индустриалната зона да бъде пренасочен директно от главен път I-6, без да преминава през вътрешноградските улици.