Правят курбан за Гергьовден в село Ръждавец

Празникът Гергьовден ще бъде отбелязан с курбан и музикална програма в брезнишкото село Ръждавец, съобщи за Zapadno.com председателят на местното народно читалище „Ръждавец-2023“ Николета Григорова.

В празничния ден ще бъде прочетена молитва и осветен курбан на оброчния кръст над селото. Освещаването ще започне в 13 часа, а при неблагоприятни метеорологични условия (ако времето е дъждовно), тази част от програмата ще е на закрито в сградата на читалището. В 14 часа е предвидено да започне музикална програма с диджей и участието на вокалното студио към ансамбъла за народни песни и танци „Граовска младост“ с ръководител Силвия Симеонова към Двореца на културата в Перник.

Гергьовден е един от големите празници за село Ръждавец и в миналото винаги е бил почитан, тъй като местните отглеждали овце, кози и други селскостопански животни. Честването на празника е прекъснато в средата на 40-те години на XX век. Хората се събирали на оброк над селото, който с течение на времето бил счупен. По заръка на вече покойната леля Олга от Ръждавец оброкът е възстановен. Отбелязването на празника е възобновено през 2018 година.

Съборът на селото се е провеждал на 2 май, но двете събития са различни едно от друго. Това отбеляза председателят на читалището Николета Григорова.