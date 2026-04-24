Превенция срещу пожарите: Възрастни хора от Трънско получават детектори за дим

В рамките на проекта „Подготовка на населението за действия в случай на бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реакция в случай на извънредни ситуации в трансграничния регион“ за жители на община Трън ще бъдат предоставени детектори за дим, съобщили за Zapadno.com от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Проектът се изпълнява по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Целта на проекта е обучение на 6 100 души за реакция при бедствия и извънредни ситуации в пограничните населени места на България и Сърбия.

Допълнително в рамките на проекта Националната асоциация на доброволците в Република България ще предостави 30 детектора за дим и информационни брошури сред възрастни и самотноживеещи хора в община Трън.