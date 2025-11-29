Прегледаха зрението на над 1000 деца в Перник

В рамките на три дни специалистите от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, с председател проф. Александър Оскар, както и екипът на очната клиника на УМБАЛ “Александровска“ извършиха безплатни профилактични прегледи на близо 1000 деца в ранна училищна възраст от Перник.

Над 500 от тях бяха прегледани днес в медицинския център на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Директорът на болницата д-р Явор Дренски беше категоричен, че “това е само първата от много подобни съвместни инициативи за опазване здравето на пернишките деца, които (като всички съвременни деца) също са вперили поглед в електронните устройства”. При над 25% от преминалите прегледите бяха открити проблеми, за които родителите им не са подозирали.

Прегледите са част от кампанията „Зрение за бъдеще“, реализирана със съдействието на Община Перник и с подкрепата на ОББ – в името на по-доброто детско здраве и навременната профилактика на зрението. “Профилактиката е изключително важна, а като става дума за деца – трябва да сме в пъти по-активни”, каза директорът на МБАЛ “Рахила Ангелова” д-р Дренски.

Той благодари на кмета на Община Перник Станислав Владимиров и на лекарите от екипа на БДДОНО за всеотдайността и професионализма:

Д-р Алина Леви, д-р Светослав Славчев, Д-р Габриел Димитров, д-р Светослав Дойчинов, д-р Огнян Младенов, Д-р Диана Витанова, Д-р Ивелина Гривова, Д-р Йоана Везенкова, Д-р Кирил Генов, д-р Мариалуче Импаглятели, д-р Юлия Битолска.

Сърдечни благодарности и към училищата, учителите, родителите и стотиците семейства, които се включиха в инициативата с доверие и ентусиазъм.

“Някога тези важни прегледи за здравето на децата на подрастващите се извършваха в училище, сега това липсва и ние сме решени заедно да се погрижим, защото здравето на децата е основен приоритет”, каза в заключение д-р Дренски и се ангажира да огласи данните от анализа, който специалистите предстои да направят след прегледите.