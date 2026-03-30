Предадоха се двамата авери на прокурорския син, цъфнали с адвокати

Двама от аверите на прокурорския син Васил Михайлов, с който нападнаха служител на ГДБОП и баща му, са се предали с адвокати.

От прокуратурата пък пуснаха официално съобщение, в което пише, че на единия мъж на 22 г. е повдигнато обвинение за опит за убийство. Инцидентът с Михайлов и двамата му авери стана преди няколко дни в першнишко село. Тогава само стрелбата във въздуха на антимафиота и баща му спасиха техните животи.

Мъжете се предали в ГДБОП по отделно, но и двамата с адвокати. Единият вече е клиент на прокуратурата и се очаква да бъде гледана мярката му за неотклонение в пернишкия окръжен съд. Другият е станал свидетел. От Васил Михайлов няма и следа.

Вътрешният министър Емил Дечев разкри още преди няколко дни, че прокурорския син и негови помагачи са нападнали спецполицая, който работел по него. Всъщност става въпрос за разследване на група за палежи на автомобили в миньорския град, в която се предолага, че е участвал и Михайлов.

„Ще затягаме примката около прокурорския син“, зарече се Дечев. Все още прокурорския син се издирва. Според някои информации той е в Перник, според други -вече е напуснал България.