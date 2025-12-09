Пред Темида – брезнишка крадла, задигнала пари и вещи за над 5 бона

44-годишна брезничанка се изправя пред съда за кражба.

В началото на 2025 година в полицията и прокуратурата е подаден сигнал за кражба на пари и вещи от къща, намираща се на улица „Цвета Лумбарова“ в Брезник. Криминалисти изяснили, че в условията на продължавано престъпление, в периода февруари – април миналата година, от имота са откраднати пари и вещи на обща стойност около 5200 лв.

След проведени множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установена и привлечена като обвиняема 44-годишна местна жителка.

Взета й е мярка за неотклонение „подписка“ и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Любомира Пелова