Президентът Илияна Йотова идва в Перник за празника на Франкофолията

Президентът Илияна Йотова ще посети Перник, където ще участва в празничното отбелязване на Международния ден на Франкофонията в Гимназията за преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще приветства възпитаниците на училището по повод празника. В рамките на програмата ще бъде представен и филм, създаден от ученици на гимназията, след което президентът ще отговори на въпросите им.

През тази година ГПЧЕ „Симеон Радев“ отбеляза своя 35-годишен юбилей с празнична програма в Двореца на културата в Перник. На едно място се събраха бивши възпитаници, преподаватели и двамата директори.