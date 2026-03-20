Президентът от Перник: Само редовно правителство може да реши за Борда за мир

Президентът Илияна Йотова отправи тактично предупреждение и към служебния премиер Андрей Гюров, и спрямо лидера на ДПС-НН Делян Пеевски заради интензивната им размяна на реплики от днес заради бъдещото евентуално ратифициране на членството на България в т.нар. Борд за мир в Газа, лансиран от щатския президент Доналд Тръмп. Държавният глава предупреди от Перник, където е на посещение, че тази размяна на реплики не води по никакъв начин до повишаване на авторитета на страната пред партньорите й в Европа, а и в света.

Тя очаква с днешното публикуване на приетия в последния момент от 51-ия състав на НС текст за Споразумението за мир в Газа и евентуалното участие на България в него да бъде пратено в КС от служебното правителство за тълкувателно решение.

Йотова посъветва все пак решението да бъде взето окончателно „за“ или „против“ от бъдещ редовен кабинет и ново мнозинство в Народното събрание.

Иначе президентът коментира, че тази прясно стартирала предизборна кампания ще е от най-тежките, защото страната се намира в поредица от кризи. И добави, че е очаквала от Европейския съвет да даде повече яснота и насоки за реални решения и по отношение на икономиката, и по отношение на геополитическите настроения на ЕС заради войната на САЩ и Израел в Иран.

А у нас президентът не коментира конкретните параметри на помощите, планирани от правителството заради скока в цените на горивата.