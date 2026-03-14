През януари в хотели и хижи в Пернишко са нощували 1818 туристи

През януари 2026 година в страната са функционирали 2 197 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 65 хиляди стаи и 135,7 хиляди легла в тях.

В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 0,7 %, а на леглата в тях – с 1,6 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През януари в област Перник са функционирали 7 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 359 легла в тях. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) в тях са били 11 129 броя. Реализираните нощувки за месеца са 3 380 броя от 1 818 пренощували лица, като 468 от тях са чуждестранни граждани. Приходите от нощувки са 145 хиляди евро.

Спрямо декември 2025 година местата за краткосрочно настаняване в областта остават без промяна. През последния месец на миналата година в региона са функционирали 7 места за настаняване с 10 или повече легла. Броят на приходите.