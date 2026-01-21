Преметнаха 88-годишен перничанин с близо 5 бона за… „прахосмукачка“

88-годишен жител на Перник е станал жертва на измама, съобщиха от ОДМВР – Перник. Инцидентът е станал вчера около 11:30 ч. в квартал „Изток“.

По първоначална информация възрастният мъж се придвижвал пеша към хипермаркет, когато до него спрял лек автомобил. Водачът, говорещ развален български език, го попитал как да излезе на пътя за София. След като получил нужните указания, непознатият му предложил подарък – домакинска посуда и телевизор, като знак на благодарност за оказаната помощ.

Поради обема на вещите извършителят предложил да ги транспортира до дома на пострадалия, който се съгласил. В жилището си мъжът получил евтините предмети, след което измамникът му предложил за продажба „скъпа и качествена“ прахосмукачка на цена от 200 лева.

Поласкан от привидната доброжелателност на непознатия, възрастният мъж извадил плик с 4 800 лева, за да заплати. Извършителят предложил двамата да слязат до автомобила, за да вземе прахосмукачката. При излизане от апартамента той взел плика с парите, качил се в автомобила и напуснал местопроизшествието в неизвестна посока.

Около четири часа по-късно, след като преодолял първоначалния шок, пострадалият подал сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство, като се предприемат всички необходими оперативно-издирвателни действия за установяване на извършителя.