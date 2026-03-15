Премиера на „Госпожа министершата“ в Брезник на Благовещение

Самодейният театрален състав „Леонид Суботинов“ към Народно читалище „Просвещение 1870“ в Брезник ще представи премиерата на комедийната постановка „Госпожа министершата“ по текст на сръбския писател и кинематограф Бранислав Нушич. Това съобщи за БТА секретарят на културната институция Борис Борисов.

Той коментира, че пиесата е част от проекта „Маскарадни чудеса: Сурва фестивал“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ в две сесии – „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международните пазари за изкуства“.

В спектакъла участват над десет самодейци, сред които работещи, ученици и студенти. По думите на Борисов текстът на „Госпожа министершата“ е от 1931 година, но остава актуален и днес. Представлението е наситено с политическа сатира, насочена към нравите на европейското висше общество. Нушич показва смешната страна на тези процеси чрез ирония и на места гротеска, зад които се крие и тъга, посочи секретарят.

Той уточни, че работата на актьорите любители върху спектакъла е била предизвикателство за всеки един от тях, тъй като е трябвало да се превъплътят в образи, които са различни и далечни от собствените им характери. Специално за спектакъла е изграден декор от дългогодишния читалищен работник Божидар Пантев, а за участниците са поръчани и закупени сценични костюми.

Премиерата на „Госпожа министершата“ ще се състои на 25 март от 19:00 ч. на голямата читалищна сцена. Входът е свободен, с покани, които желаещите могат да получат от читалището, допълни Борисов.