Прерязаха лентата на STEM център в ОУ „Христо Смирненски“ в Радомир

ОУ „Христо Смирненски“ официално откри своя нов STEM център – модерно образователно пространство, което ще предоставя на учениците възможности за обучение чрез практика, работа с технологии, експерименти и развитие на умения в областта на науката, инженерството и роботиката.

Центърът е изграден с фокус върху съвременните методи на преподаване и създаването на среда, която насърчава критическото мислене, логиката, дигиталните умения и практическото обучение. STEM пространството разполага с модерно технологично оборудване и интерактивни ресурси, които ще подпомагат учебния процес и работата на учениците.

С реализирането на проекта всички училища на територията на община Радомир вече разполагат с изградени STEM кабинети и модерни образователни пространства, създаващи условия за по-съвременно и интерактивно обучение.

Сред официалните гости на събитието бяха Светослав Кирилов, председател на Общински съвет – Радомир , заместник-кметът Гергана Здравкова, секретарят на общината Ники Иванов, както и директори на образователни и културни институции.

По време на церемонията Гергана Здравкова поздрави учениците и учителите и прочете поздравителен адрес от кмета на община Радомир , в който се отправя благодарност към ръководството и преподавателите за усилията им в развитието на съвременното образование и създаването на условия за обучение, насочено към бъдещето.

В рамките на събитието учениците представиха част от възможностите, които новата STEM среда предлага, а акцент в демонстрациите бе роботът NAO 6 – хуманоиден робот, способен да ходи, да говори, да разпознава лица и гласове и да взаимодейства с хората. Технологичният помощник ще бъде използван в учебния процес, като учениците ще имат възможност да работят с него и да разработват различни практически задачи и проекти.

По време на откриването участие взеха и възпитаниците на карате клуб „Цанев“, които представиха демонстрации на дисциплина, техника и спортен дух.