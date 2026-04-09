Приемат заявки за фолклорната програма на Граовския събор „Видовден“

Започва приемът на заявки за участие във фолклорната програма на Граовския събор „Видовден“, съобщиха за БТА от Община Брезник. Проявата ще се проведе на 27 юни като част от тазгодишното издание на събора, насрочено за периода 26 – 28 юни.

Формулярът за кандидатстване и статутът на празника са публикувани на официалния сайт на Общината. Събитието се организира съвместно с Народно читалище „Просвещение 1870“ и Общинския исторически музей в Брезник.

Фолклорната програма, която традиционно се състои във втория ден на събора, предоставя сцена за изява на самодейни колективи и индивидуални изпълнители от читалищата в община Брезник, както и на гости от други населени места. Участниците могат да се представят в жанрове като словесен фолклор, песенно творчество, танцово изкуство, народни обичаи и показ на носии. Редът за явяване ще бъде определен от организационния комитет и публикуван на интернет страницата на Общината.

Програмата е с неконкурсен характер, като всички участници ще получат грамоти за участие, а за самодейците е осигурена безплатна храна. Крайният срок за подаване на заявки е 12 юни.

Според краеведски данни съборът „Видовден“ е най-големият в Граово. Той се е провеждал от незапомнени времена в землището на брезнишкото село Бабица. Около Освобождението е преместен в източната част на Брезник. От средата на 20-те години на миналия век, мястото, където се е празнувал, е главната улица на града или т.нар. чаршия. След 9 септември 1944 г. „Видовден“ е забранен, а заедно с това и всенародното веселие.

Възстановяването на празника започва през 1953 г., когато в местността „Бърдото“ е открит събор на българо-съветската дружба. Между 1963 и 1967 г. той носи наименованието „Събор за надпяване, надсвирване и надиграване“. От 70-те години на миналия век се именува на Граовски фолклорен събор. През 1990 година Граовският фолклорен събор възстановява името си „Видовден“ и вече започва да се чества в града, което продължава и до днес.