Приета е нова стратегия за подкрепа на личностното развитие на учениците

В Областна администрация – Перник се проведе заседание на Областния съвет за развитие. По време на заседанието бе приета Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в област Перник за периода 2026 – 2028 г.

Заседанието бе ръководено от областния управител Георги Недев. В него взеха участие председателят на Общински съвет – Перник, началникът на Регионалното управление на образованието – Перник, както и представители на общини и териториални структури.

Приетият стратегически документ има ключово значение за създаването на устойчиви политики и координирани действия в подкрепа на развитието на децата и учениците, като поставя основите за по-добро образование, социално включване и личностна реализация в региона.

По време на дискусиите бяха обсъдени приоритетите и мерките, заложени в стратегията, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между институциите за успешното ѝ прилагане.

Областна администрация Перник ще продължи да работи в тясно партньорство с всички заинтересовани страни за реализиране на заложените цели и политики.