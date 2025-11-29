Приход – разход и гаврата с протестиращите

Докато едни се гавреха с протестиращите, че били нищожно малка част от жителите на София, под 2 процента, се оказа, че протестът е успешен. Още сутринта след драматичната вечер лично Бойко Борисов нареди план-сметката на държавата да се изтегли от парламента, за да тръгнат нови съгласувателни процедури.

Въпросът е защо тогава управляващите ручаха жабетата и се правеха като Матросов на амбразурата толкова време, че да избият чивиите на всички опозиции вкупом. Започват нови пазарлъци, четения, препрочитания, микрофонни схватки и парламентарни ежби.

Приходите ще бъдат коригирани, разходите – също. Значи, щом може по-малко от два процента жители на София да променят бюджета, какво ли могат останалите 98 процента? А стоте процента от провинцията?

Това е големият приход на държавата – един протест на ръба на нервна криза, и България вече не е същата.

Малкото камъче е обърнало каруцата и баш каруцарят я подкарва за ремонт. Това е и големият разход – на обществена енергия, на загубено време, на политическо доверие.

Скоро ще видим нова булка – нов бюджет и Борисов целия в бяло. Обаче дали младоженецът отиде като приход или като разход – това е въпросът.

Валентин Варадинов