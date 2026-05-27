„Приятел“ изпял на ченгетата къде се крие Васил Михайлов

Спецченгетата от ГДБОП дебнат няколко локации едновременно при залавянето на Васил Михайлов – по-известен като прокурорския син, за да не го изтърват.

Антимафиотите се разделят на няколко екипа, които са разпределени на поне три адреса в София. Униформените са в бусове в тъмницата и чакат да забележат опасния рецидивист, след което да предприемат мерки по залавянето му, съобщава „България Днес“, позовавайки се на източници, които са запознати с мащабната операция, която се осъществи в петък вечер.

В крайна сметка прокурорският син Васил Михайлов е заловен, когато излиза от жилищна сграда в столичния кв. „Свобода“ – униформените го повалят на земята, слагат му белезници и овладяват ситуацията светкавично.

По неофициални данни ДАНС и отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП стоят зад залавянето на Михайлов, защото са установили, че е влизал в някои от профилите си в социалните мрежи от компютри на няколко различни адреса – локализират IP-тата и разпределят спецченгета.

Именно това налага антимафиотите да дебнат едновременно няколко локации, което се оказва ефективно, защото Васил Михайлов, който дори си е пуснал голяма брада и дълга коса, за да стане неузнаваем, бе заловен.

Има и версия, че е следен около месец, но това е малко вероятно, защото разследващите не биха рискували да го изтърват за пореден път. Системният пернишки насилник вече дори е приведен в затвора, където ще изтърпява присъдата си от 1 година и 8 месеца.

В кримисредите се мълви още, че органите на реда са насочени към локациите от арестувания авер на Михайлов, който стреля по служител на ГДБОП и баща му в пернишкия кв. „Люлин“.

Твърди се, че и Михайлов е бил там и също е имал огнестрелно оръжие. Аверът на прокурорския син бе заловен дни по-късно, а возилото, използвано за бягство от местопрестъплението, бе открито изоставено. Михайлов не бе заловен, но арестът му идва изненадващо точно след задържането на неговия приятел Християн.

Михайлов бе задържан от ГДБОП около 20 часа в съботната вечер в столичния квартал „Свобода“, след като повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието.

Интересното е, че Михайлов съдейства при ареста си – не буйства и не се противи, което е странно, ако съдим по дръзките му нападения и укриването му от властите, продължило 10 месеца.

Случаят е един от най-обсъжданите през последната година заради продължителното му издирване, както и поради дръзките му нападения и подлагането на жертвите му на зверски унижения.

Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той вече изтърпява. Тази присъда е по обвиненията за 4 закани и удари срещу приятелката му Боряна Рангелова. На 28 октомври 2022 г. бабаитът заплашва гаджето си, че ще я убие, a cлeд тoвa зaпoчва дa я удря в лицето.

През декември същата година и на 1 юни 2023 г. пък Михайлов се свързва с девойката по телефона отново със закана за убийство. На 21 юли я среща в Перник и отправя същото предупреждение c жecт нa pъкaтa, кoйтo нaпoдoбявaл cтpeлбa c пиcтoлeт, нacoчeн към лицето й. Съдът обаче го призна за виновен само за първата закана и насилие.

Освен това срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд му наложи 4-годишна присъда. Това се случи миналата година.

Срещу прокурорския син има и още няколко досъдебни производства. От Софийската районна прокуратура са категорични, че ще стоварят цялата строгост на закона срещу Васил Михайлов по всички висящи производства срещу него.

Той вече е в затвора, а дори може да му се падне отново същата килия, в която лежа и която бе изрисувал цялата в нацистки символи.

Четири години затвор за прокурорския син от Перник Васил Михайлов е първата ефективна присъда срещу него. Той е признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, и за закана с убийство.

МВР знае имената на хората, покровителствали Васил Михайлов. Това обяви на брифинг в събота в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Дългият процес по установяване и задържане на прокурорския син ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали“, каза МВР шефът. По думите му сред хората, подпомагали Михайлов, има „интересни имена“.

„Към момента не мога да кажа от кого е покровителстван, но ще представим кръга от хората, подпомагали го през този месец на активна работа и ще стане ясно, че вероятно те са и хората, които са го укривали. Те са свързани по-скоро с някои институции, има и криминално проявени“, поясни Демерджиев. Той уточни, че покровителите на Васил Михайлов не са от МВР.

„Има информация къде се е укривал прокурорският син, при това доста професионално, като местеше локациите си. Бил е на много адреси, в много градове. Вече е ясно, че се е укривал със сериозна помощ отвън. Търсенето му затрудни и ангажира доста хора от ГДБОП, но идентифицирахме кръга около него и бе намерен, неутрализиран и предаден на правосъдието“, добавя Иван Демерджиев.

„Предполагам, че прокуратурата ще има още по него и по тези хора. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съдът ще изпълнят своите функции“, допълва министърът след шумния арест.

„Очевидно не е работено активно по издирването на Михайлов. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към конкретно задържания, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.

Няма къде да избяга, няма къде да се скрие. Още по-малко човек, който си е позволил да атакува полицейски служители“, заяви министърът на вътрешните работи. /Източник: България днес