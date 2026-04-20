При 100% обработени протоколи: Радев помете ГЕРБ и в Перник

48.43 процента е резултатът на „Прогресивна Бълтария” при 100 процента обработени бюлетини. От 39. 26 на сто през есента на 2024 година, резултатът на ГЕРБ- СДС падна на 18.39 процента.

Третото място е за коалиция ПП-ДБ, за която са гласували 8.20 процента от избирателите. Това е и единствената политическа сила в Пернишко, която се доближава до резултата си от 10.37 на сто от предходните избори.

Едва 4.66 процента са гласовете за „Възраждане” сега срещу 15.09 процента –през 2024 година.

Традиционно нисък е изборният резултат на ДПС- 1.77 процента, а от „Има такъв народ” на Слави Трифонов не са успели да съберат дори 1 процент.