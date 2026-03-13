Проведоха открит урок „Литературно такси“ в Перник

Открит урок „Литературно такси“ с участието на ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ се проведе в Перник. Под формата на спектакъл учениците от 11. клас подготвиха едно пътуване с такси, а главните герои бяха добре познати образи или автори, които обаче бяха поставени в съвременни обстоятелства.

Преподавателят по български език и литература София Стойнева коментира за БТА, че основният замисъл е учениците да бъдат провокирани да четат.

„Исках да бъдат съпричастни към родната литература, към българските класици, да влязат в образите на героите. За да влязат в роля, те трябва да прочетат произведението, а го правят с удоволствие, защото искат да вникнат по-дълбоко“, каза още тя.

Подобен спектакъл се прави за пета поредна година, каза още преподавателят. София Стойнева допълни, че сега и по-малките ученици вече искат да направят свой открит урок.

„Заедно с децата преплетохме времето и пространството. Основната идея е да покажем ефекта от четенето. Най-доброто е също, че се научаваме да говорим правилен български език. По-близки стават произведенията за децата, защото бяха включени всички произведения за матурата“, добави преподавателят.

София Стойнева коментира още, че чрез „Литературното такси“ децата печелят и още нещо – свободата да бъдат пред публика и да се чувстват комфортно пред аудитория.

София Стойнева е завършила българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. работи като учител по български език и литература в Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ в Перник. Работила е като сътрудник във вестниците „Гимназист“ и „Кандидат-гимназист“, в които са публикувани над 100 нейни есета и интерпретативни съчинения. През 2024 г. излезе дебютният ѝ сборник с разкази „Нещо за подарък“, който за по-малко от една година има три издания. Скоро излезе от печат втората ѝ книга „Качи се по-нагоре“. Семейна е, с две деца и трима внуци.