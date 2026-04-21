„Прогресивна България“ на Радев ще има двама депутати от Перник

„Прогресивна България“ ще има двама депутати от Перник, а не трима както бе обявено преди ден. Партията на Румен Радев спечели с огромна преднина пред останалите, като за него гласуваха 48.425% от избирателите.

В 52-то НС влизат ще влязат водачът на пернишката листа Петър Бойков Витанов и рекордьора по преференции в 14 МИР Перник Мартин Мариов Жлябинков. Очаква се обаче водачът да заеме някой от министерските постове и в парламента да влезе д-р Веселина Никифорова Петелова, която бе трета в листата на „Прогресивна България“ и също събра много преференции.

Третият мандат от Перник е за ГЕРБ – СДС, които бяха подкрепени от 18.386% от избирателите в областта. На депутатската банка ще седне отново бившия външен министър Георг Даниелов Георгиев.

Голям интерес е кой ще грабне четвъртия мандат в миньорския град. Оспорваната борба е между Димо Дренчев от „Възраждане“ и Кристина Петкова от ПП-ДБ. Това ще се реши от преразпределените остатъци от гласове от другите райони.

Всички районни избирателни комисии трябва да предадат днес в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя.

Целта е да се отстранят несъответствията между първото и второто въвеждане на данните.

До четвъртък ЦИК трябва да обяви разпределението на 240-те места в парламента.

В Перник повечето парламентарно представени партии имат отлив на избиратели. Лидерът през последните години ГЕРБ – СДС се е сринал от 14 266 гласа на 9 982, което е с 4 244 по-малко в сравнение с изборите от 27 октомври 2024 г.

Сериозен срив бележи и ИТН. За партията на Слави Трифонов на предишните избори ас гласували 3 374 души, а на тези – едва 495. Отливът при тях е с 2 879 гласа.

„Възраждане“ също губят сериозен брой избиратели. За тях през 2024 година са гласували 5 484 гласоподаватели, а сега – 2 529, което е спад с 2 955 души.

БСП – ОЛ е предпочетена сега от 1 206 избиратели по-малко, като на 19 април за левицата са пуснали бюлетина 1893 човека, а през 2024 г – 3 0 99.

ДПС на Пеевски също е сред партиите белязани от спад в Пернишко. Така от 1026 избиратели през 2024 г., партията пада на 961 сега, отливът е с 65 души.

Има обаче и партии, които са привлекли повече гласоподаватели спрямо изборите през 2024 г. Най-сериозен ръст бележи ПП-ДБ – от 3 768 на 4 451, което е с 683 избиратели повече.

С 240 души са се увеличили гласувалите за МЕЧ. През 2024 година бюлетина за партията на Радостин Василев са пуснали 1 968 души, а сега – 2 208.

Величие също бележат ръст, макара и с малко – от 1 270 на 1 297 избиратели, което е с 27 повече.

Същото е положението и с партията на Доган – АПС. За нея през 2024 г. са гласували 104 души от Пернишко, а сега – 128, което е с 24 човека повече.