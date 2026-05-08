Прогресивна България си избра кабинета „Радев“

Парламентът гласува преди секунди кабинета с премиер Румен Радев, излъчен от „Прогресивна България“. „За“ бяха 122-ма депутати, всичките от ПБ. ГЕРБ се въздържа, останалите партии бяха „против“.

Президентът Илияна Йотова вчера връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание – Румен Радев. Той получи мандата и го върна веднага изпълнен.

Радев представи структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства. Предлага се три от министерствата – на икономиката, на иновациите и на електронното управление, да бъдат преструктурирани в две.

Преди връчването на мандата от опозицията коментираха дали ще подкрепят кабинета в пленарната зала. От ГЕРБ-СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ вече обявиха, че няма да подкрепят правителството на „Прогресивна България“. От ДПС не коментираха темата.

Имаме мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев на влизане в парламента в отговор на въпрос дали очаква днес кабинетът да бъде подкрепен.

Той посочи, че първата задача, с която кабинетът ще се заеме, са „галопиращите цени“, инфлацията, рекордният дефицит, бюджетът, новия Висш съдебен съвет, Плана за възстановяване и устойчивост.

По негови думи ще се направи много сериозен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще се бъдат внесени предложения за промени в закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените.

Има механизми, които ще използваме докрай, увери Радев и поясни, че доходи и социални плащания няма да се режат.

На заседание на Министерския съвет ще се определят ресорите на вицепремиерите. Според него най-вероятно тегленето на външен дълг ще бъде неизбежно.

Подходът при съставянето на този кабинет беше безкомпромисен. Търсеше се точния човек за поста, а не пост за човека. Това елементарно правило се нарушаваше системно в последните години с поразителна безцеремонност. И резултата го виждаме всеки ден – слаби институции и разочаровани граждани. От нас очаквайте дела, а не ТИК-ТОК видеа. Наясно сме, че няма да имаме нито меден месец, нито медена седмица. Затова не разчитаме на хора, които да се учат на управление на гърба на хората“.

Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов по време на пленарното заседание на 52-рото Народно събрание.

„Нашият подход за подбор на беше различен. Всички предложени са доказани в областта си експерти. Твърде дълго време министерствата бяха раздавани с лека ръка като награди и компенсации.

Всички предложени от нас лица са хора с богат управленски опит в държавния и частния сектор, не само у нас, а и на международната сцена. И то на най-високи позиции. Кандидат-премиерът Радев ги познава отлично и ги е виждал как работят, когато е било най-трудно и в кризисни ситуации.

Това не са случайни хора, които са намерени по кръстовищата. Нито са хора, избирани с телевизионен кастинг. Доказали са се, но не пред камерите. Не робуват на остарели идеологически догми“, отбеляза Проданов.

“Следя с внимание дебата и съм съгласен с голяма част от казаното. Трябва да се отчете, че в българския народ има надежда. Дневният ред не се определя от тази парламентарна група, която има мнозинство, а от българския народ и това беше ясно показано още миналата година. Въпреки че имаше мнозинство, не беше приет бюджет, защото мнозинството каза, че не може да се приеме този бюджет. Този урок не трябва да се забравя. Не може да се управлява напук на българските граждани, те са константа”.

Това заяви от парламентарната трибуна лидерът на ПП Асен Василев.Той подчерта, че стабилността на управлението ще зависи от това доколко ще изпълни обещанията си към избирателите. Според него те се състоят от „демонтаж на модела“, което означава решенията в съдебната система да се взимат така, както пише в закона, както и да се направи така, че парите на данъкоплатците да работят за тяхното благо, а не да „изтичат по схеми“.

„В първата му част демонтажът се отлага. Надяваме се не за дълго“, констатира Василев.

После посочи, че ПБ може да избере между два пътя, като първият е да обвинява предшествениците си във властта за всичко. „Този път е пагубен. Правилният път е да се види реално какво може да се направи и то да се направи“, смята лидерът на ПП.

Като пример напомни, че когато беше служебен премиер, новият финансов министър Гълъб Донев е представил проект на бюджет с 6.4% дефицит, като обяснява, че това е реалното състояние на страната и нищо не може да се направи. А след това е приет бюджет от 3% дефицит. „Въпрос на политически решения, а не на съдба и предначертания“, обобщи Василев.

Колегата му Велислав Величков определи състава на кабинета като „странен миш-маш от хора неизвестни, със странни биографии, без доказана експертиза и обвързани с предишни управления“.

Посочи като пример новия правосъден министър Николай Найденов. „Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава“, изтъкна Величков, според когото човекът на този пост е трябвало да бъде най-сериозният знак, че предстоят промени.

„Освен галопиращи цени, в България има и галопираща корупция, с която да се справите“, обърна се той към управляващите.

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов използва думи на самия Румен Радев за еврото, за да атакува новото правителство и да постави под съмнение заявките му за възстановяване на доверието в политиката. От парламентарната трибуна, минути преди гласуването на кабинета „Радев“, Костадинов припомни реч на бившия президент от 9 май миналата година, когато настоя за провеждане на референдум за еврото.

Според лидера на „Възраждане“ днешните действия на Радев влизат в остро противоречие с тогавашните му позиции.

„Румен Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. прави съвсем друго“, заяви Костадинов и добави, че не вижда как може да бъде възстановено общественото доверие, „когато подмяната продължава“.

Той постави под съмнение и твърденията, че политическата криза е приключила, като според него процесите в държавата показват обратното. Лидерът на „Възраждане“ обвини управляващите, че са изоставили темата за защита на националния суверенитет и собствената валута.

„Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута“, каза Костадинов, според когото България не разполага с независима финансова политика.

Той беше особено критичен и към намеренията на новия кабинет да прави анализ на финансовото състояние на държавата. По думите му Румен Радев, след девет години като президент, е „най-информираният човек в държавата“ и подобни изявления подценяват интелекта на гражданите.

Костадинов атакува и част от приоритетите на бъдещото управление, като заяви, че не е чул решения за демографската криза и постави въпрос как страната ще намалява дълга си, докато поема нови заеми.

Лидерът на „Възраждане“ обяви, че формацията му няма да подкрепи правителството заради дълбоки идеологически различия. Според него кабинетът ще продължи „практиките за унищожаване на българската държавност“, докато неговата партия щяла да предлага „алтернативен модел за развитие“ и да се бори за суверенна държава със собствена валута.

В края на изказването си Костадинов все пак призна резултата от изборите с думите: „Глас народен, глас божи. Българският народ избра това, което имаме в залата в момента, и остава да видим резултатите.“