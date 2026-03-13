Пролетта е тук! Първият щъркел в Трън пристигна на 12 март

Първият бял щъркел в град Трън пристигна на 12 март, съобщава за Zapadno.com метеорологичният наблюдател Кирил Марков.

Предвестникът на пролетта се е завърнал в едно от двете гнезда в махала „Илиин хан“. Гнездата са разположени на електрически стълбове над второкласен път 63 в района на махалата в Трън. Щъркелът е забелязан от трънчани в района през вчерашния ден.

Сред хората, които са го забелязали, е и метеорологичният наблюдател Кирил Марков. Всяка сутрин той отчита данните от държавната метеорологична станция, която е разположена в „Илиин хан“.

Миналата година първият щъркел в махала „Илиин хан“ пристигна в гнездото на 19 март.

През 2025 година в края на месец август в щъркеловото гнездо в махала „Забелски ханове" в трънското село Забел все още имаше щъркели. Тогава това предизвика реакция от местни хора и институции.