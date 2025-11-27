Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2025 година

На редовното си заседание тази седмица пернишкият Общински съвет утвърди предложените от кмета Станислав Владимиров корекции в поименния спидъс закапиталовите разходи за 2025 година. След извършените изменения стойността на целевите средства става 3 009 918 лв. Без промяна остават преходният остатък по държавна дейност – 7 915 285 лв., преходният остатък – 3 674 028 лв., собствените средства – 4 447 596 лв., както и извънбюджетните средства – 21 941 981 лв. Не се променят и средствата по ФЛАГ – 1 141 876 лв., сумата в раздел „Други средства“ – 87 500 лв., както и стойността на съфинансирането по проекти – 1 911 799 лв. Така общата финансова рамка става 44 129 983 лв.

Припомняме, че през май тази година с решение на ОбС беше приет бюджетът на администрацията и поименният списък на капиталовите разходи за 2025 г. в размер на 44 114 765 лв. През август беше гласувана нова корекция, с която рамката достигна 44 127 765 лв. Приетите сега промени засягат обекти, които няма да бъдат изпълнени до края на годината. За да не бъдат върнати средствата в държавния бюджет, те ще бъдат пренасочени към дейности, които се реализират и за които са необходими разплащания.

Техническа неточност в докладната за безвъзмездното предоставяне на помещения за нуждите на Агенцията по заетостта отложи разглеждането и приемането й за следващо заседание на минипарламента. Председателят на ОбС уточни, че агенцията и в момента ползва съответната сграда и офисите, като увери, че те няма да бъдат отнети

Съветниците приеха и докладната, внесена от областния управител Людмил Веселинов в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК, за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Перник. То ще се състои на 5 декември от 11:00 ч. в зала „Струма“ в областната администрация. В дневния ред е включено приемането на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2026 г. – 31 000 лв., както и определяне на размера на общинските вноски, съобразно процентното съотношение на гласовете на членовете.

Сред приетите документи беше и предложението за предоставяне на общински жилища от общинския жилищен фонд на служители на пернишката болница „Рахила Ангелова“.

Любомира Пелова