Простотията и селяндурщината възмутиха перничанин

Перничанин направи снимка, която казва много. Роберто Стоилов публикува във Фейсбук фотос, на който се виждат люспи от семки пред една от пейките пред Двореца на културата и кенче, на фона на емблематичната сграда и националния трибагреник, спуснат по фасадата ѝ.

Ето какво написа той в социалната мрежа:

Не ми пречи „семката“ сама по себе си — пречи отношението. Когато плюеш люспите на плочките и си тръгваш, все едно градът е ничий, това не е „свобода“, а елементарна липса на култура.

Дворецът на културата не е само сграда — символ е. И ако не можем да пазим чисто пред него, какво говорим изобщо за „култура“?

Хайде малко уважение към мястото, към хората и към себе си.