Протести в София: Нямаме улици, осветление, паркоместа, а те ни правят зона!

Недоволство срещу разширяването на зоните за платено паркиране в столицата продължава. Днес жители на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ блокираха кръстовището на моста „Чавдар“, протестирайки срещу двойното увеличение на таксите за паркиране и разширението на зелената зона.

Протестиращите настояват техните квартали да не попадат в новата зелена зона и изразяват недоверие, че събраните средства ще бъдат инвестирани в подобряване на инфраструктурата. В момента в районите им липсват достатъчно изградени паркоместа, което засилва недоволството им.

Кметът на София Васил Терзиев обясни, че промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите и да се облекчи натискът върху централните райони. В подкрепа на мярката се изграждат и т.нар. „буферни“ паркинги край новите метростанции – 100 места при „Владимир Вазов“, 400 места при „Витиня“, 100 места при моста „Чавдар“, както и етажен паркинг с около 160 места в „Сухата река“.

Темата предизвика реакция и от страна на Комисията за защита на потребителите, както и на омбудсмана на града, които се самосезираха по случая.