Профилактични гинекологични прегледи стартират в МБАЛ “Рахила Ангелова“

Поради големия интерес, профилактичните гинекологични прегледи в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник се възобновяват през февруари и ще бъдат целогодишни.

Прегледите включват: вагинална ехография, видеозон, вземане на материал за цитонамазка и др. Цената на цитонамазката е 20 лв. – при желание, се заплаща на касата на болницата.

Първата дата за прегледи през тази година е 10 февруари (вторник), от 10:30 до 13:30 часа.

Само с предварително запазен час на телефон: 076 687 377 – всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа.

В тези дни ще има и свободни консултации – екипът на отделението ще отговаря на всички въпроси от страна на бъдещи родители.

Силвия Григорова