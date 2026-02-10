Проф. Оскар: Заради мобилните устройства до 2050 г. 54% ще са с късогледство

Новият стандарт по очни болести е изключително важен, защото осигурява единни изисквания за качествена и безопасна диагностика, лечение, проследяване на пациентите. Също така Медицинският стандарт гарантира прилагането на съвременни медицински практики, намалява риска от грешки и защитава правата и безопасността на пациентите. Той е еднакво важен както за нас – очните лекари, така и за пациентите.

Това каза пред Радио София проф. Александър Оскар, ръководител на Катедрата по Офталмология на МУ – София, началник на Клиниката по очни болести към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Националния експертен съвет по очни болести.

Проф. Оскар обясни, че в Стандарта изключително подробно е описано какво трябва да се случва в ежедневната практика на офталмолозите.

„Без ясни критерии, без ясни правила, много трудно може да се спазва съответното качество на предоставената медицинска услуга“, каза той.

По отношение на детското очно здраве проф. Оскар каза, че е факт, че има недостиг на достатъчно детски офталмолози в страната. „Нямаме ясна организация на здравните грижи. Първият преглед трябва да се прави от педиатрите и общопрактикуващите лекари, които да насочват децата към специалист при необходимост. Достъпът изисква задълбочен анализ и подход с ангажирането на държавата и той не е включен в стандарта „Очни болести“, каза още проф. Оскар.

Той отново напомни, че родителите трябва да създадат култура на използване на дигитални устройства у децата.

„Ежедневна е борбата, но ако се поддадем, това, което виждам е, че родителите, за да си спечелят 30 мин., 1 час, хвърлят телефона на детето, но това има изключително негативно въздействие не само върху зрението, а и върху цялостното нервнопсихично развитие на детето. Дигиталните устройства няма как да ги игнорираме, въпросът е как разумно и правилно да бъдат използвани. Препоръката е първият преглед да се осъществи, когато детето е на 6-месечна възраст, а ако всичко е наред следващият препоръчителен преглед е, когато навърши 3-3 години и половина. Преди тръгване на училище също трябва да бъде направен профилактичен преглед“, посъветва проф. Оскар.

Той подчерта, че точно в предучилищна възраст, заради употребата на дигитални устройства, се наблюдава засилване на късогледството. „Все по-често наблюдаваме случаи на деца с късогледство, чиито родители не са късогледи. Причината е в мобилните устройства. По данни на СЗО заради прекомерната употреба на мобилни дигитални устройства към 2050 г. 54% от населението на земята ще има късогледство. Децата трябва да прекарват поне два часа на открито и да гледат надалеч“, каза проф. Оскар.

Той посъветва родителите да търсят помощ веднага, когато забележат, че детето присвива очите, търка ги, гледа от много близо или има разлика между двете зеници.

По отношение на оптометристите проф. Оскар припомни, че те имат своето важно място в системата, работейки съвместно с очните лекари.

Силвия Григорова