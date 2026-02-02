Психясал син преби майка си в Перник

Вчера сутринта, около 08:35 ч., е получен сигнал за домашно насилие в Перник, съобщиха от полицията.

Той е получен от 59-годишна жена, която се е оплакала, че е бита от 30-годишния си син. Пристигналите на място полицаи задържали мъжа, който впоследствие бил настанен в Психиатрично отделение на пернишката болница.

Майката била прегледана в Спешно приемно отделение и оставена под наблюдение в Хирургично отделение при МБАЛ „Рахила Ангелова“.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата в рамките на образувано бързо производство.