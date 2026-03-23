Пуснаха поръчката за ремонт на алеите в централния гробищен парк

Община Перник е обявила обществена поръчка за обновяване на алеите в централния гробищен парк. Това става ясно от съобщение в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 1 636 134,02 евро без ДДС. Тя включва: проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. Крайният срок за подаване на офертите е 7 април.

В проекта е заложено обновяване на около 5000 метра алеи с ширина 4 метра. Съществуващата настилка, която е много компрометирана, ще бъде премахната и заменена с нова. В момента алеите са в лошо състояние, като са налице деформации, разрушения, неравности и пукнатини, не са осигурени необходимите напречни наклони

Проектът включва ремонтни дейности, които обхващат алеи, разположени в сравнително равнинен терен, изградени от прави участъци и криви с кръгова геометрия, с множество пресичания с други паркови алеи. Габаритът им е променлив, пише в. „Съперник“.

Отводняването е недостатъчно ефективно и на места се наблюдава задържане на вода, което затруднява преминаването на пешеходци, се посочва в краткото описание към обществената поръчка. В проекта е заложено полагане на нова асфалтова настилка и подмяна на бордюрите. Ще бъде изградено и осветление от входа до магерницата, както и в района около нея, включително прилежащия паркинг и санитарните възли.

Целта на проекта е да се постигне по-добро функционално, естетично и практично оформление на алеите, както и да се подобри отводняването им, така че различните зони да бъдат по-добре организирани за посетителите.