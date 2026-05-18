Пълен график по училища на абитуриентските балове в Перник

813 са зрелостниците, които завършват тази година в област Перник. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието.
Най-много абитуриенти има в Перник – 680, а най-малко са те в Земен – 8. 81 са зрелостниците от Радомир, в Брезник са 32, а в Трън – 12. Първите балове са на 23 май, а последните – на 29 май.
Пълен график по училища:
23 май
СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ – Перник /хотел „Струма“/
ПГТЕ „Христо Ботев“ – Перник /хотел „Струма“/
ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ – Перник /хотел „Струма“/
24 май
ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник /хотел „Струма“/
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Земен /заведение в Земен/
СОУ „Гео Милев“ – Трън /заведение в Трън/
25 май
ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник /хотел „Струма“/
ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – Перник /хотел „Струма“/
ПГИ – Перник /хотел „Струма“/
ТПГ „Мария Кюри“ – Перник /хотел „Струма“/
26 май
Спортно училище „Олимпиец“ – Перник /хотел „Струма“/
6-то СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Перник /хотел „Струма“/
5-то СОУ „Петко Рачов Славейков“ – Перник /хотел „Струма“/
11-то СОУ „Елин Пелин“ – Перник /хотел „Струма“/
ПГТ „Юри Гагарин“ – Радомир /Хотел „Струма“/
28 май
ТПГ „Никола Й. Вапцаров“ – Радомир /ресторант „Казабланка“ – Перник/
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Радомир /хотел „Чайка“ – Радомир/
29 май
СУ „Васил Левски“ – Брезник /ресторант „Реноме“ – Перник/