Пълен списък на наградените от XXXII фестивал „Сурва“

Сурвакарската група на село Банище, кукерската група от с. Калипетрово, общ. Силистра и Старчевата от Разлог са големите победители в XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026. Това обяви председателят на фестивалното жури Милан Миланов на пресконференция в Двореца на културата.

Със сребърни маски ще бъдат удостоени сурвакарската група на село Богданов дол, кукерите на кв. „Лъджа“ – Ивайловград и бабугерите от село Крупник. Бронзови маски тази година бяха присъдени на групите от село Габров дол, „Йорданови Арт и Приятели“ и „Рогач“ с. Оборище . Купата на Федерацията на европейските карнавални градове ще бъде връчена на сурвакарската група на село Садовик и Черните кукери от смядовското село Веселиново.

Специални награди на кмета на община Перник Станислав Владимиров ще получат сурвакарските групи от село Кошарево и кв. Върба, сурвакарите от село Големо Бучино, както и групите „Каваклии“ кв. Долно Езерово – Бургас, Сборната кукерска група от гр. Банско

Наградата на публиката спечели групата „Йорданови Арт и Приятели“. Групата получи 27,2% от вота на публиката на фестивала.

Пълен списък на наградените от XXXII МФМИ „Сурва“

XI. НАГРАДА ЗА ПЕРСОНАЖ

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Христо Вълков, с. Васил Левски, общ. Карлово, персонаж „орач“

• сребърен медал: Стоян Орманджиев и Радослав Петров, с. Айдемир, общ. Силистра, персонаж „впряг волове“

• златен медал: Калоян Чудомиров -5 г, с. Калипетрово, общ. Силистра, персонаж „кукерче“

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Атанас Мильов, с. Варвара, общ. Септември, персонаж „свекърва“

• сребърен медал: Олег Манов, с. Жабокрът, общ. Кюстендил, персонаж „свекърва“

• златен медал: Павел Цеков, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, персонаж „кум“

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Иван Павлов, с. Светля, общ. Ковачевци, персонаж „свекър“

• сребърен медал: Милка Пиперкова, с. Друган, общ. Радомир, персонаж „свекърва“

• златен медал: Кристиян Генадиев, с. Сопица,общ. Брезник персонаж „свекър“

X. НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Мано Манов, НЧ „В. Левски 1928“, с. Климент, общ. Карлово

• сребърен медал: Михаил Вълков, НЧ „В. Левски 1928“, с. Климент, общ. Карлово

• златен медал: Стоян Райков, с. Айдемир, общ. Силистра

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Не се присъжда

• сребърен медал: Кристиян Георгиев, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

• златен медал: Людмил Йорданов „Йорданови Арт и Приятели“, гр. София

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Георги Георгиев, Сур. група „Кракра“, гр. Перник

• сребърен медал: Димитър Димитров, с. Слаковци, общ. Брезник

• златен медал: Петър Богомилов, с. Чепино, общ. Ковачевци

IX. НАГРАДА ЗА МАСКА

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Михаил Панов, с. Отец Паисиево, общ Калояново, обл. Пловдив

• сребърен медал: Мирослав Василев, Маскарадна група „Кукери“, с. Калчево, общ. Тунджа

• златен медал: Андрей Георгиев, Кук. група при НЧ „Искра-1927“ с. Вресово, общ. Руен

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Тони Ризов, Станчинарска гр. кв. Дълбошница, общ. Петрич – рък. Иван Яръмов.

• сребърен медал: Алекс Стоименов, Кук. група към НЧ „Просвета 1922“ с. Слокощица, общ. Кюстендил

• златен медал: Петър Усаинов, с. Брежани, общ. Симитли

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Кръстан Кръстанов, Сур. група кв. Църква, гр. Перник

• сребърен медал: Георги Йорданов, Сурв. група с. Конска, общ. Брезник

• златен медал: Никола Николов, с. Габров дол, общ. Земен

VIII. НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Не се присъжда

• сребърен медал: Не се присъжда

• златен медал: Кук. група с. Домлян, общ. Карлово

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Кук. група „Джамал“, с. Долни Богров, общ. Кремиковци

• сребърен медал: Кук. група с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

• златен медал: Сурв. група „Трети квартал“, гр. Благоевград

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Сурв. група НЧ „Светлина“ 1924, гр. Земен

• сребърен медал: с. Дивотино, общ. Перник

• златен медал: Сурв. група НЧ „ Граовска пробуда-1928“, с. Велковци, общ. Брезник

VII. НАГРАДА ЗА АРТИСТИЧНОСТ И АТРАКТИВНОСТ

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Маскарадна група „ Кукери“, с. Калчево, общ. Тунджа

• сребърен медал: Кук. група при НЧ „Васил Левски-1928г.“ с. Климент, общ. Карлово

• златен медал: Дервишка група при НЧ „Отец Паисий- 1890“, с. Лесичово, общ. Лесичово

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Сурв. група към НЧ „Просвета 1988“, с. Гирчевци, общ. Кюстендил

• сребърен медал: Кук. група „Хурса“, с. Буново, общ. Мирково

• златен медал: с. Брежани, общ. Симитли

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Сурв. група с. Сопица, общ. Брезник

• сребърен медал: Сурв. група с. Кошарево, общ. Брезник

• златен медал: Сурв. група с. Лесковец, общ. Перник

VI. НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Кук. група „Сокол“, с. Соколица, общ. Карлово

• сребърен медал: Кук. група при НЧ “ Искра-1927″с. Вресово, община Руен

• златен медал: „Старци“ с. Васил Левски, общ. Карлово

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзов медал: Станчинарска група кв. Дълбошница, гр. Петрич – рък. Красимир Пантазиев

• сребърен медал: Сурв. група кв. Струмско, общ. Благоевград

• златен медал: Кук. група Елешница, с. Елешница, общ. Разлог

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзов медал: Сурв. група при НЧ „Бл. Попов-1927г“ с. Дрен, общ. Радомир

• сребърен медал: Сур. група при НЧ „Просвета -1909 г.“ гр. Батановци, общ. Перник

• златен медал: с. Ярджиловци, общ. Перник

Б. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

V. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

• ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ: Кук. група с. Зимница, общ. Стралджа

• ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ: Сурв. група при НЧ“ Пробуда-1935“, кв. Бела вода, гр. Перник

IV. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ ИМЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ

• ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ: Черните кукери при НЧ “Съзнание 1927“, с. Веселиново, общ. Смядово

• ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ: Сурв. група с. Садовик, общ. Брезник

III. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

• ОБЩИНА БРЕЗНИК: Сурв. група с. Конска

• ОБЩИНА ЗЕМЕН: с. Пещера

• ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ: Сурв. група НЧ „Светлина-1932 г.“ с. Светля

• ОБЩИНА ПЕРНИК: с. Черна гора и с. Кралев дол

• ОБЩИНА РАДОМИР: с. Стефаново

• ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ: с. Отец Паисиево, общ. Калояново

II. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

• ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ: „Каваклии“ кв. Долно езерово – Бургас

• ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ: Сборна кук. група гр. Банско

• ОБЛАСТ ПЕРНИК: Сурв. група „Върба“, кв. Върба, гр. Радомир и с. Кошарево, общ. Брезник

• ОБЩИНА ПЕРНИК: с. Голямо Бучино

I. ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

• бронзова маска: Кук. група „Рогач“, с. Оборище, общ. Панагюрище

• сребърна маска: Кук. група при НЧ „Пробуда 1914“ кв. Лъджа – Ивайловград

• златна маска: Кукерска дружина при с. Калипетрово, общ. Силистра

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

• бронзова маска: „Йорданови Арт и Приятели“ гр. София

• сребърна маска: Кук. група с. Крупник, общ. Симитли

• златна маска: Кук. група „Старчевата“ гр. Разлог, общ. Разлог

– ОБЛАСТ ПЕРНИК

• бронзова маска: с. Габров дол, общ. Земен

• сребърна маска: с. Богданов дол, общ. Перник

• златна маска: Сурв. група при НЧ „Просвета-1928 г. „с. Банище, общ. Брезник