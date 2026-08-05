Първата лапароскопска апендектомия е извършена в болницата в Перник

В МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник вече се извършват лапароскопски хирургични дейности. В края на миналата седмица новото попълнение в екипа на Хирургично отделение д-р Андрей Георгиев извърши успешно първата лапароскопска апендектомия на 14-годишно момче с напреднал апендицит пред спукване. Детето е добре и вече е изписано.

Д-р Андрей Георгиев, дм е коремен хирург с над 13 години професионален опит, значителна част от който е натрупан в едни от водещите центрове по обща, висцерална и бариатрична хирургия в Германия.

Присъединяването му към хирургичния екип на болницата е важна стъпка в развитието на комплексната грижа за пациенти със затлъстяване и метаболитни заболявания – област, в която съвременната ендокринология и бариатричната хирургия работят в тясна взаимовръзка.

Завършил е медицина през 2010 г. в Медицински университет – София. Професионалният му път започва в Клиниката по жлъчно-чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия на ВМА – София, където работи като лекар-ординатор. През 2013 г. продължава специализацията си в Германия, където последователно преминава през редица клиники по обща, висцерална, бариатрична и съдова хирургия. От 2015 до 2019 г. е лекар-специализант в Клиниката по обща, висцерална, бариатрична и пластична хирургия към Център за бариатрична и метаболитна хирургия на Германското дружество по обща и висцерална хирургия (DGAV) в клиника „Фест“, Реклингхаузен.

През 2019 г. придобива специалност „Висцерална хирургия“, а през 2022 г. – втора специалност „Специална висцерална хирургия“. През 2025 г. завършва и трета специалност – „Обща хирургия“.

Професионалното развитие на д-р Георгиев е тясно свързано с бариатричната и метаболитната хирургия. През 2019 г. получава покана да се присъедини към една от водещите болници в провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия, където по-късно заема ръководни позиции. От 2020 до 2021 г. работи като специалист с функция на завеждащ отделение (Funktionsoberarzt) в Клиника по обща, висцерална, бариатрична и пластична хирургия в клиника „Фест“, Реклингхаузен. От 2022 г. е заместник-началник в Центъра за бариатрична хирургия във Везърмарш, Германия, както и завеждащ отделение (Oberarzt) в Клиника по обща, висцерална и съдова хирургия към болница „Св. Бернард“, Браке.

В рамките на тази дейност д-р Георгиев провежда специализирани приеми за бариатрична и метаболитна хирургия, извършва самостоятелна оперативна дейност при планови и спешни интервенции и участва активно в интердисциплинарния подход към лечението на пациенти със затлъстяване и съпътстващи метаболитни нарушения.

През 2021 г. защитава научна степен „Доктор по медицина“ към Медицинския факултет на Университета Рур–Бохум, Германия. Дисертационният му труд е на тема „Провеждане на ръкавна резекция на стомаха в амбулаторни условия“, с научен ръководител проф. д-р мед. Бюзинг. От 2023 г. е ръководител на научно мултицентрично проучване и главен изследовател при провеждане на клинични проучвания, което подчертава ангажираността му към развитието на хирургичните методи, базирани на доказателства и клинични данни.

Преминал е през множество специализирани курсове и обучения, сред които: курс по роботизирана метаболитна хирургия в Детмолд, Германия; мастър клас по лапароскопска хирургия в Orsi Academy, Меле, Белгия; курс по метаболитна хирургия в Хайделберг; курсове по лапароскопска колоректална хирургия, ехография, спешна помощ и радиационна защита; стажове и практически курсове по бариатрична и метаболитна хирургия в Германия. Редовно участва в хирургични конгреси, семинари и симпозиуми в рамките на професионалната си дейност.

Интересите на д-р Андрей Георгиев са фокусирани върху бариатричната и лапароскопската хирургия – направления, които имат все по-важна роля в лечението на пациенти със затлъстяване, диабет тип 2 и други ендокринно-метаболитни заболявания. В МБАЛ „Рахила Ангелова“ ще лекува лапароскопски хернии, жлъчни болести и заболявания на стомашно-чревния тракт.

Иван Кирилов