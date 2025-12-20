Първите осветени спирки за градския транспорт ще са в Перник

Първите осветени спирки в България ще бъдат монтирани в Перник. Това съобщи с пост във Фейсбук кметът на общината Станислав Владимиров.

Подмяната на съоръженията ще започне догодина. Всички спирки в града ще бъдат сменени с нови – по-модерни и по-удобни за хората.

Според Владимиров това дава по-голяма сигурност вечер, по-добра видимост и комфорт, по-нормални условия за чакане през зимата и дъжда и по-подреден и съвременен облик на града.

„Това не е показност, а малка, но важна промяна в ежедневието на хиляди перничани. Това не е козметика. Това е стандарт. Догодина продължаваме да развиваме Перник – с конкретни проекти, които се виждат, използват и имат смисъл“, пише Владимиров.