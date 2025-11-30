Първите 11 „шишеяда“ в Радомир – крачка към по-чист и устойчив град

Община Радомир направи важна крачка към по-чист и устойчив град: първите 11 инсталации „Шишеяд®“ вече са монтирани в ключови зони – около детски градини, училища и спортни площадки. Така започва реалното прилагане на инициативата „Шишеяд® в твоя град“, реализирана в партньорство със сдружение BG Бъди активен.

Още в първите дни след поставянето на инсталациите децата от образователните институции се включиха активно, като събраха първите пластмасови бутилки и научиха как правилно да ги подготвят за рециклиране – смачкани и с поставена обратно капачка.

Това превърна „Шишеяд®“ не само в инструмент за разделно събиране на отпадъци, но и в образователен подход, който привлича вниманието на най-младите граждани към темата за опазване на природата.

„Това е само началото,“ коментира кметът на община Радомир Кирил Стоев.

„Вярваме, че чрез децата можем да постигнем истинска промяна в навиците на обществото. Те са нашите най-силни посланици – научат ли нещо, веднага го предават и на семействата си. Затова поставянето на „Шишеядите“ пред училища и детски градини е стратегически ход, който ще даде дълготраен ефект.“

Инициативата се реализира във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците (22–30 ноември 2025 г.), като общината планира да постави още 4 инсталации, които да покрият всички активни зони с голямо присъствие на деца и семейства.

„Шишеяд® в твоя град“ е част от национална кампания за насърчаване на рециклирането и намаляване на пластмасовите отпадъци. С включването си, Радомир се позиционира сред активните общини, които прилагат модерни екологични практики, характерни за по-големите градове.

„Искаме Радомир да бъде община, която не следва тенденции, а ги задава. Рециклирането е отговорност към природата, но и към бъдещето на нашите деца. Призовавам всички жители да участват – ако всеки оставя бутилката си на правилното място, ефектът ще бъде огромен“, каза още кметът Кирил Стоев.

Светла Йорданова