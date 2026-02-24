Първият басейн в детска градина в Перник вече е открит

Детският басейн в ДГ № 4 ‘‘Чуден свят‘‘ бе открит с много усмивки и настроение. Гост на събитието бе зам.-кметът на община Перник инж. Сашко Илиев, който поздрави ръководството и колектива за инициативата и общите усилия, вложени в реализирането на този проект.

‘‘Важно е да се инвестира в здравето на най – малките перничани и в условията за спорт не само в училищата, но и в детските градини‘‘, каза още Илиев.

Директорът на детската градина Лилия Игнатова изрази благодарност за реализирането на проекта.

Тя сподели, че новото съоръжение ще даде възможност на децата да развиват двигателните си умения, да изграждат здравословни навици и да се учат чрез игра и спорт.