Първо в „Съперник“: Не Кристина Петкова, а Димо Дренчев е 4-ият от Перник!

Димо Дренчев е четвъртият депутат, който Перник праща в 52-то Народно събрание, научи „Съперник“ току-що. Новината е потвърдена от конкурентката за спорното място – Кристина Петкова от Коалиция ПП-ДБ.

Както стана ясно, „Прогресивна България“ ще има двама депутати от Перник. Партията на Румен Радев спечели с огромна преднина пред останалите, като за него гласуваха 48.425% от избирателите.

В 52-то НС влизат ще влязат водачът на пернишката листа Петър Витанов и рекордьора по преференции в 14 МИР Перник Мартин Жлябинков. Очаква се обаче водачът да заеме някой от министерските постове и в парламента да влезе д-р Веселина Никифорова Петелова, която бе трета в листата на „Прогресивна България“ и също събра много преференции.

Третият мандат от Перник е за ГЕРБ – СДС, които бяха подкрепени от 18.386% от избирателите в областта. На депутатската банка ще седне отново бившия външен министър Георг Георгиев.

Четвъртият мандат в миньорския град беше оспорван между Димо Дренчев от „Възраждане“ и Кристина Петкова от ПП-ДБ