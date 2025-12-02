Пъстра празнична програма през декември в Перник

Декември в Перник ще предложи пъстра празнична програма – театрални спектакли, концерти, изложби, литературни премиери и традиционни инициативи на открито. Градът ще посрещне празниците с много дух, изкуство и настроение.

4 декември (четвъртък)

19:00 ч., Общински театър „Боян Дановски“ – „Отворена брачна двойка“, пиеса от Дарио Фо и Франка Раме, реж. Владен Александров, гостува Продуцентска къща „Ажур Пико“

5 декември (петък)

17:30 ч., Площад „Кракра“ – запалване на коледните светлини и откриване на коледния базар

8 декември (понеделник)

18:00 ч., Галерия „Марин Гогев“ – литературна среща и премиера на книгата „Тефтер в автобус с порой“ на Поли Муканова

18:00 ч., Обединен детски комплекс – откриване на изложбата „Зимна приказка“ на школите по изобразително и приложно изкуство

9 декември (вторник)

17:30 ч., пред кооперативния пазар, кв. „Изток“ – празнична инициатива „Под светлините на Коледната елха“

10 декември (сряда)

19:00 ч., Общински театър „Боян Дановски“ – „Албена“ по Йовков, реж. Делян Илиев, гостува Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян

12 декември (петък)

12:00 ч., пл. „Кракра“ – Коледен концерт на Духовия оркестър с диригент д-р Трифон Трифонов

13 декември (събота)

13:00 ч., пл. „Кракра“ – Коледен концерт на творчески формации от пернишките училища

14 декември (неделя)

11:00 ч., Малък салон, Дворец на културата – Коледен концерт на Дамски вокален ансамбъл „Агапе“

14:00 ч., Малък салон – концерт на ученици от класа по пиано на Илиана Илиева

15 декември (понеделник)

19:00 ч., Общински театър „Боян Дановски“ – комедията „Шаферки завинаги“, гостува Сатиричният театър „Алеко Константинов“ – София

16 декември (вторник)

18:00 ч., Малък салон, Дворец на културата – Коледен концерт на Духовия оркестър и ДВТФ „Таласъмче“ – София

18:00 ч., Театрален салон, ОДК – Коледен концерт на ДЮФА „Граовче“

17 декември (сряда)

17:30 ч., Малък салон, Дворец на културата – концерт „Фолклорът: настояще и бъдеще“, Народен оркестър с ръководител Венцислав Андонов

19:00 ч., Общински театър – „Балкански синдром“, театрална продукция на ПГИ – Перник

18 декември (четвъртък)

17:00 ч., Читалня, РБ „Св. Минков“ – премиера на романа „Ден като хиляда години“ от Албена Борисова

17:30 ч., Малък салон – Коледен концерт на ученици от Обединената школа по изкуствата

19:00 ч., Общински театър – „Боряна“ от Йовков, реж. Петър Денчев, гостува ДТ „Стефан Киров“ – Сливен

19 декември (петък)

12:00 ч., пл. „Кракра“ – Коледен концерт на Духовия оркестър

18:30 ч., Второ фоайе, Общински младежки дом – празничен концерт „Заедно по Коледа“ на ДЮФА „Чудно оро“

20 декември (събота)

12:30 ч., пл. „Кракра“ – Коледен концерт на творчески формации от пернишките читалища

16:00 ч., Театрален салон, ОДК – Коледен спектакъл на Балетна школа ИДА

21 декември (неделя)

11:00 ч., Музикално фоайе, Дворец на културата – Коледно матине на Камерен оркестър „Орфей“, дир. Райчо Христов

19:00 ч., Общински театър – танцов спектакъл на Хип-хоп формация DanceSquad

22 декември (понеделник)

09:00–17:00 ч., Лапидариум, РИМ – мобилна изложба „Живот в карикатури“ по повод 98 години от рождението на Любен Дацов

18:00 ч., Театрален салон, ОДК – Коледен концерт на хор „Родна песен“

31 декември (сряда)

22:30 ч., пл. „Кракра“ – празнична програма „Да е мирна и честита!“ за посрещане на 2026 г.

23:30 ч., Център за изяви на открито, кв. „Изток“ – Новогодишна наздравица, инициатива на ОМД и Административен център „Изток“

Светла Йорданова