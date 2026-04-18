Пътуващи се оплакват: Претъпкани бусчета подминават спирките за София

Претъпкани бусчета подминават спирки и не качват пътници по линията София – Перник и обратно. За проблема сигнализира Василка Павлова в социалната мрежа.

„Искам да споделя със вас съграждани за превозите със бусчета и Юнион, Перник-София и обратно. Вчера, а и в други дни, сутринта бусчетата претъпкани, закъсняваме за работа, след обяд в обратната посока към Перник на „Горнобански път“ бяхме десетина човека.

От 14 ч. до 15 ч. не можахме да се качим защото нямаше автобус, а бусчетата се пълнят още от Руски паметник. Минаха две претъпкани и никой не можа да се качи“, недоволства жената.

Според Павлова никой не взима отношение и не се интересува от проблема на пътуващите Перник – София и обратно. Тя подчертава, че хората ходят на работа, а не на почивка в столицата и настоява да се предприемат мерки по казуса.