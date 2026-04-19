Радев + БСП (ако влязат) правят мнозинство за правителство

След предварителните резултати от днешния изборен ден, според които „Прогресивна България“ на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила, съответно партията ще има и най-много депутати в 52 Народно събрание, според предварителните данни.

Според екзитпола на агенция „Тренд“ към 19:00 часа разпределението на мандатите изглежда по следния начин:

„Прогресивна България“ – 111

ГЕРБ – 43

ПП-ДБ – 38

ДПС – 23

„Възраждане“ – 14

БСП – 11

Агенция „Маркет Линкс“ дава следното разпределение на мандатите в следващия парламент според данните от екзитпола си:

Прогресивна България – 110

ГЕРБ-СДС – 44

ПП-ДБ – 39

ДПС – 21

Възраждане – 14

БСП – 12

Агенция „Мяра“ вижда разпределението на мандатите в следващия парламент по следния начин:

Прогресивна България – 109

ГЕРБ-СДС – 42

ПП-ДБ – 37

ДПС – 26

Възраждане – 15

БСП – 11

Според данните на „Алфа Рисърч“ разпределение на мандати е следното (към 19:00 часа):

Прогресивна България – 105

ГЕРБ-СДС – 46

ПП-ДБ – 40

ДПС – 24

БСП – 11

Възраждане – 14