Радев + БСП (ако влязат) правят мнозинство за правителство

След предварителните резултати от днешния изборен ден, според които „Прогресивна България“ на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила, съответно партията ще има и най-много депутати в 52 Народно събрание, според предварителните данни.
Според екзитпола на агенция „Тренд“ към 19:00 часа разпределението на мандатите изглежда по следния начин:
„Прогресивна България“ – 111
ГЕРБ – 43
ПП-ДБ – 38
ДПС – 23
„Възраждане“ – 14
БСП – 11
Агенция „Маркет Линкс“ дава следното разпределение на мандатите в следващия парламент според данните от екзитпола си:
Прогресивна България – 110
ГЕРБ-СДС – 44
ПП-ДБ – 39
ДПС – 21
Възраждане – 14
БСП – 12
Агенция „Мяра“ вижда разпределението на мандатите в следващия парламент по следния начин:
Прогресивна България – 109
ГЕРБ-СДС – 42
ПП-ДБ – 37
ДПС – 26
Възраждане – 15
БСП – 11
Според данните на „Алфа Рисърч“ разпределение на мандати е следното (към 19:00 часа):
Прогресивна България – 105
ГЕРБ-СДС – 46
ПП-ДБ – 40
ДПС – 24
БСП – 11
Възраждане – 14