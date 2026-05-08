Радев като премиер: Трябва да пречупим тренда на растящите цени

Ясни са предизвикателствата пред нас – да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за хранителните стоки от първа необходимост.

Това е работа по бюджета, изключително много работа. Това е и спасяване по плащането на плана за възстановяване и устойчивост, но и извършване на реални реформи, заложени в този план. Това заяви премиерът Румен Радев на първото оперативно заседание на Министерски съвет.

Като втора задача, която стои пред новия кабинет е избор на нов Висш съдебен съвет. „Там ние имаме много важна роля с внасянето на наш законопроект за промени в закона за съдебната власт“, заяви още Радев.

„Но това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля“, заяви министър-председателят.