Радев: Най-удобният вариант за олигархията щеше да е аз да остана на поста

Бившият президент Румен Радев заяви в първото си интервю, че е изпитал дълг да влезе в парламентарната политика в отговор на мащабните протести от последните месеци. Той отрече да е използвал поста си, за да подготви своя партия, но обяви – ще създаде такава след изборите.

„Постът е в сигурните ръци на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме“, отговори Радев на въпроса как един генерал се отказва от поста си.

Бившият президент обясни, че последните парламенти са ограничили много правата на президента и са нарушили баланса между институциите

„Най-удобният вариант за олигархията щеше да е аз да остана на поста и на следващите избори да си върна властта. Аз почувствах дълг да чуя протестиращите хора и да вляза в парламентарната политика“, обяви Радев.

Той бе категоричен – не е използвал поста си да гради партия, а е взел решението през последните месеци.

„9 години аз ходих из цялата страна, хората настояваха да създама партия, но аз се въздържах“, заяви той.

„Не мога да дам никакви детайли“, настоя Радев попитан ще създаде ли партия, а след това обяви, че за предстоящите избори ще използва чужда регистрация.

„Партия ще създам след изборите“, завяи той. Румен Радев не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но уточни, че има различни възможности.

Попитан дали е водил разговори с Илияна Йотова за това кой да бъде служебен премиер, бившият президент заяви, че не коментирал въпроса с нея.

„Моята цел е България да се развива като свободна, демократична и европейска държава. И трябва да сме много наясно коя е пречката за постигане на това – олигархичният модел“, заяви Радев.

Бойко Василев зададе очаквания въпрос – чий е Крим? Съгласно международното право, Крим е част от Украйна. Но реалността казва, че Крим е част от Русия – това са факти и никакви интерпретации не може да ги отменят.

Когато говорим за поставяне на България на картата, никой не може да постави България на картата, защото нашата история е даденост.

Нащите предци са поставили страната ни на картата на Европа, каза Радев.

И уточни, че всеки опит да пренесем фокуса на тази кампания от вътрешната към външната политика всъщност е голям подарък за олигархията. Защото се използва всеки случай да се нахлузят одеждите на евроатлантизма, заяви той.

Дали във войната в Украйна вие не ги проявате тези оценки?, попита Василев.

Оценките ми се базират на експертен военен опит и стратегическото ми обучение във ВВС на САЩ, която завърших с отличие. Прилагам този опит, когато давам оценката си за войната, похвали се Радев.

На краткият класически въпрос коя е жертвата и кой агресорът?

Казах го още сутринта на нападението – казах това, но не трябва да си затваряме очите за проблемите на тази война. Тя е предизвикателство към нашия военен капацитет, но трябва да имаме критично мислене, да оценяваме критично обстоятелствата, да оценяваме капацитета на една държава

Успяхме ли да формулираме ясни стратегочески цели и да ги преведем, успяхме ли да заложим на трите важни инструмента, или пренебрегнахме дипломацията, обясни обтегаемо Радев.

По темата Гренландия, Радев обясни, че му е странно как нашите политически лидери, които се кълнат в Европа, да нямат мнение по този въпрос.

Тя е стратегческо пробуждане за Европа и отстоява своя суверенитет. Европа разбра по трудния начин, че не е в цетъра на политиката, заяви Радев.

Няколко души от „Боец“ посрещнаха Румен Радев пред сградата на БНТ. Президентът пристигна за участие в „Панорама“.

От „Боец“ хукнаха след него, като искаха да му зададат няколко въпроса. Радев влезе в сградата и поздрави журналистите. Той бе посрещнат от „Боец“ с викове „Уууууу“.

„Договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом, когато правителството ни остави без абсолютно никакъв газ“, каза Радев. „Договорът дава възможност България да печели от газ, но затова се иска работа“, заяви още експрезидентът.

„Данъците не трябва и няма да се вдигат. С моя екип разработваме програма за ускорен икономически растеж“, каза още Радев.

“Компромисите са неизбежни в политиката, но те си имат граници. Политиката е визия, а компромисите са част от инструментите, но не винаги. Колкото е по-мощна подкрепата, толкова по-малко компромиси ще се налагат”, допълни експрезидентът.

На въпрос дали е ляв, десен или центрист, Радев каза: „Аз не си падам особено по етикетите. Ляво и дясно през последните години се размиха. Вие медиите ни определете“.

По повод слуховете, че си сътрудничи с бившия вътрешен министър от ГЕРБ Цветан Цветанов, Румен Радев заяви:

„Интригата, че г-н Цветанов е част от моя екип, е толкова абсурда, че даже не заслужава да я коментирам“.

Той обясни и защо е поискал референдум за влизането в еврозоната: „Аз поисках референдум не срещу еврото, а за да датата на влизане в еврозоната. За мен е важно да имаме здрава тъкан в това общество. А управляващите тръгнаха да разяждат тази тъкан“.