Радев обра вота и в Перник, ГЕРБ-СДС са втори

Коалиция „Прогресивна България“ е големият победител на изборите в Перник. По предварителни данни за партията на Румен Радев са пуснали бюлетина над 35% от избирателите в региона.

Второто място остава за ГЕРБ – СДС, които са и големите губещи в тези избори. За нея са гласували с около 10% по-малко гласоподаватели. До сега партията на Бойко Борисов е била винаги водеща в Перник, и то с огромна преднина.

Третото място пък остава за ПП-ДБ – около 11%, а четвърти са „Възраждане“.

Изборите преминаха при висока избирателна активност. За област Перник тя е над 45%, пред избирателните секции през целия ден имаше опашки.