Радев: Политически кръгове искат да опорочат изборите

Политически кръгове имат болната амбиция да опорочат изборите, защото много добре осъзнават, че не могат да ги спечелят. На базата на измислени НПО-та се появиха сигнали и внушения, чрез които служебното правителство сезира Европейската комисия за предполагаеми външни хибридни влияния. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев по време на предизборни срещи с граждани в Перник.

Той подчерта, че същата политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от българската история, от националното знаме и от думата „родолюбие“, и която се страхува да признае кой е освободил България от османско владичество, се стреми да управлява страната именно с тези 7%, вярвайки, че властта ѝ се полага по право. „На 19 април ще им покажем, че няма да стане по този начин“, заяви Румен Радев.

По думите му изпращането на подобни сигнали към Брюксел омаскарява България, внушавайки, че страната е зависима от външни влияния. „Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние – българите“, подчерта лидерът на „Прогресивна България“.

Той категорично заяви, че формацията няма да влиза в никакви сглобки и коалиции с Пеевски и Борисов, както и че коалиции не могат да се правят с лъжци, интриганти и хора, които се срамуват от своята българска история и корени.