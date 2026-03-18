Радев с бюлетина №21 на изборите, ГЕРБ е с №15, ПП-ДБ – със 7

Новоучредената партия на Румен Радев „Прогресивна България“ отива на изборите на 19 април с бюлетина №21. Това определи току-що жребият, изтеглен от ЦИК. ГЕРБ-СДС пък ще се състезават с бюлетина №15. На ПП-ДБ, чийто номер бе изтеглен последен, се падна №7.
Жребият, чрез който ЦИК ще определи с кой номер в бюлетината ще се яви на вота през април всяка партия и коалиция, започна малко след 16,10 часа. Припомняме, че формациите, които ще участват в изборната надпревара на 19 април, са 24. Това са 14 партии и 10 коалиции.
При жребия шефката на ЦИК Камелия Нейкова изтегляше два плика с имена на членове на комисията, съответно –единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаряше до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.
Вече е ясно, че „Възраждане“ ще се явят с бюлетина №8 на изборите, БСП – с №5, а ДПС – с №17. „Има такъв народ“ получи знаковият номер 1. АПС на Ахмед Доган пък ще е с №11, а МЕЧ на Радостин Василев – с №4. Партия на зелените отива на изборите с бюлетина №23, „Глас народен“ на Светльо Витков – с №24, а „Величие“ – с №14. Коалиция „Трети март“, която няма нищо общо с Румен Радев, ще е с бюлетина №16 на тези избори. Коалиция „Синя България“ пък получи №3 от жребия. ГЕРБ е с безличния номер 15, ПП-ДБ – с библейския 7.
Ето номерата на всички партии и коалиции, които ще участват в изборите на 19 април:
- „Прогресивна България“ – 21
- ГЕРБ – СДС – 15
- ПП-ДБ – 7
- ДПС – 17
- „Възраждане“ – 8
- БСП – 5
- „Сияние“ – 20
- ИТН – 1
- АПС – 11
- МЕЧ – 4
- „Величие“ – 14
- „Синя България“ – 3
- „Непокорна България“ – 13
- Движение „Трети март“ – 16
- „Антикорупционен блок“ – 12
- „България може“ – 19
- „Моя България“ – 9
- „Нация“ – 18
- „Съпротива“ – 22
- „Пряка демокрация“ – 2
- „Партия на зелените“ – 23
- „Народна партия Истината и само истината“ – 6
- „Глас народен“ – 24
- „Движение на непартийните кандидати“ – 10