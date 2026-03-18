Радев с бюлетина №21 на изборите, ГЕРБ е с №15, ПП-ДБ – със 7

Новоучредената партия на Румен Радев „Прогресивна България“ отива на изборите на 19 април с бюлетина №21. Това определи току-що жребият, изтеглен от ЦИК. ГЕРБ-СДС пък ще се състезават с бюлетина №15. На ПП-ДБ, чийто номер бе изтеглен последен, се падна №7.

Жребият, чрез който ЦИК ще определи с кой номер в бюлетината ще се яви на вота през април всяка партия и коалиция, започна малко след 16,10 часа. Припомняме, че формациите, които ще участват в изборната надпревара на 19 април, са 24. Това са 14 партии и 10 коалиции.

При жребия шефката на ЦИК Камелия Нейкова изтегляше два плика с имена на членове на комисията, съответно –единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаряше до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Вече е ясно, че „Възраждане“ ще се явят с бюлетина №8 на изборите, БСП – с №5, а ДПС – с №17. „Има такъв народ“ получи знаковият номер 1. АПС на Ахмед Доган пък ще е с №11, а МЕЧ на Радостин Василев – с №4. Партия на зелените отива на изборите с бюлетина №23, „Глас народен“ на Светльо Витков – с №24, а „Величие“ – с №14. Коалиция „Трети март“, която няма нищо общо с Румен Радев, ще е с бюлетина №16 на тези избори. Коалиция „Синя България“ пък получи №3 от жребия. ГЕРБ е с безличния номер 15, ПП-ДБ – с библейския 7.

Ето номерата на всички партии и коалиции, които ще участват в изборите на 19 април: